Коронавирус. Во всех областях, кроме Кировоградской, превышен порог заболеваемости – МОЗ

Наивысшая заболеваемость коронавирусом за последние две недели зафиксирована в Тернопольской области

Во всех областях Украины, кроме Кировоградской, превышен допустимый для ослабления карантина порог заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Сейчас порог установлен на уровне не более 40 заболевших на 100 000 населения за последние 14 дней. На 28 сентября в среднем по стране этот показатель зафиксирован на уровне 116,9. В Кировоградской области он составляет 18,1. Среди остальных регионов ближе всех к норме оказались Херсонская (40,8) и Донецкая (50,3) области.

Наивысшая же заболеваемость зафиксирована в Тернопольской (377,0), Черновицкой (206,8) и Харьковской (183,1) областях. В Киеве этот показатель составляет 159,0.

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

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Марк Сировой

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