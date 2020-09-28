Коронавирус. Во всех областях, кроме Кировоградской, превышен порог заболеваемости – МОЗ
Наивысшая заболеваемость коронавирусом за последние две недели зафиксирована в Тернопольской области
Во всех областях Украины, кроме Кировоградской, превышен допустимый для ослабления карантина порог заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Сейчас порог установлен на уровне не более 40 заболевших на 100 000 населения за последние 14 дней. На 28 сентября в среднем по стране этот показатель зафиксирован на уровне 116,9. В Кировоградской области он составляет 18,1. Среди остальных регионов ближе всех к норме оказались Херсонская (40,8) и Донецкая (50,3) области.
Наивысшая же заболеваемость зафиксирована в Тернопольской (377,0), Черновицкой (206,8) и Харьковской (183,1) областях. В Киеве этот показатель составляет 159,0.
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- По всей Украине за сутки зафиксировали 2671 заболевшего, больше всего новых пациентов появилось в Харьковской области и Киеве. За все время эпидемии в стране выявили 201 305 заразившихся, 88 453 выздоровевших и 3998 умерших.
- Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. Киев попал в желтую.
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