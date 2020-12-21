Мэр Одессы Труханов выздоровел от COVID-19

Мэр Одессы Геннадий Труханов выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он заявил сегодня на заседании оперативного штаба.

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"Выздоровел. ПЦР-тест получил в субботу отрицательный и экспресс-тест. Так что, безопасен и могу выполнять свои обязанности", – сказал он.

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Марк Сировой

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