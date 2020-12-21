Мэр Одессы Труханов выздоровел от COVID-19
21.12.2020, 11:35
Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)
Мэр Одессы Геннадий Труханов выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он заявил сегодня на заседании оперативного штаба.
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"Выздоровел. ПЦР-тест получил в субботу отрицательный и экспресс-тест. Так что, безопасен и могу выполнять свои обязанности", – сказал он.
- 11 декабря сообщалось, что Труханов был госпитализирован из-за COVID-19.
- 17 декабря из-за осложнений после COVID-19 умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
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