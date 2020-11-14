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Местные выборы. В Харькове суд отменил результаты выборов в горсовет

14.11.2020, 07:36
Местные выборы. В Харькове суд отменил результаты выборов в горсовет - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Суд обязал Харьковскую избирательную комиссию продолжить устанавливать результаты выборов, первое заседание горсовета заблокировано

В Харькове суд отменил протокол о результатах выборов в городской совет, территориальная избирательная комиссия должна продолжить устанавливать их результаты. Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

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Иск подал кандидат в депутаты горсовета от Слуги народа Алексей Вац. Он просил суд отменить протокол о выборах в горсовет и обязать ТИК признать выборы несостоявшимися и назначить перевыборы.

По информации УП, Вац обосновывал это тем, что ТИК приняла более 100 протоколов участковых комиссий, которые не были прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и так далее.

Второй апелляционный административный суд Харькова удовлетворил иск частично, отменив итоговый протокол, но отказавшись обязать ТИК назначить перевыборы. По решению суда, ТИК должна продолжить устанавливать результаты выборов.

В Евросолидарности отмечают, что в результате этого решения невозможно провести первую сессию Харьковского горсовета.

По протоколу, который отменил суд, первое место на выборах в Харьковский горсовет занимала партия Блок Кернеса – Успешный Харьков (34 мандата), второе – ОПЗЖ (19), третье – Евросолидарность (9), четвертое – Слуга народа (9), пятое – Партия Шария (7), шестое – Блок Светличной "Вместе!" (6).

Денис Юдин
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Слуга народа Харьков местные выборы европейская солидарность

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