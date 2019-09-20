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Мост в Станице. Что может измениться в работе веб-камеры

Мост в Станице. Что может измениться в работе веб-камеры - Фото
Станица Луганская (фото - ЕРА)
20.09.2019, 12:38

В облгосадминистрации предупреждают о перебоях видеотрансляции на мосту в Станице Луганской

Возможны временные отключения видеотрансляции восстановления моста в Станице Луганской. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Видеотрансляция процесса восстановления разрушенной части моста у контрольно-пропускного пункта Станица Луганская может быть временно приостановлена по техническим причинам. После осуществления технических работ трансляция видео с камеры на стратегически важном в режиме оn-line на Youtube-канале будет восстановлена", - отметили в пресс-службе.

  • 16 сентября на официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube организовали LIVE-трансляцию восстановления разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.
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станица луганская мост видеотрансляция
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