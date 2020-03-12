МОЗ о незакрытых школах в Харькове: За это грозит уголовная ответственность

За невыполнение распоряжения Кабмина о карантине грозит уголовная или административная ответственность. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя ситуацию в Харькове, где не закрыли на карантин школы.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
Ляшко объяснил, что оперативный штаб при Минздраве будет обрабатывать информацию от центральных и местных исполнительных органов о выполнении карантина.
"Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина. Это 100% будет административная и уголовная ответственность", - сказал он.
Читайте также: Украина на карантине. Зачем это нужно и сможет ли сдержать коронавирус