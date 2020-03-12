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МОЗ о незакрытых школах в Харькове: За это грозит уголовная ответственность

МОЗ о незакрытых школах в Харькове: За это грозит уголовная ответственность - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.03.2020, 13:30

Комментируя то, что в Харькове не закрыли школы, главный санврач Ляшко подчеркнул, что за невыполнение карантина будет ответственность

За невыполнение распоряжения Кабмина о карантине грозит уголовная или административная ответственность. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя ситуацию в Харькове, где не закрыли на карантин школы.

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Ляшко объяснил, что оперативный штаб при Минздраве будет обрабатывать информацию от центральных и местных исполнительных органов о выполнении карантина.

"Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина. Это 100% будет административная и уголовная ответственность", - сказал он.

  • С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако в школах и садиках вводить карантин отказался, мотивируя это тем, что "родителям некуда детей девать", уровень заболевания ОРВИ снижается, скоро каникулы и в городе не было ни одного подозрения на коронавирус. Глава местной ОГА Алексей Кучер призывает его выполнить постановление Кабмина - и закрыть школы.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко минздрав Харьков школы ответственность геннадий кернес карантин COVID-19
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