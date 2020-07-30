Мужчина с ножом ворвался в дом пожилой женщины и приказал его накормить

При попытке пробраться во двор, мужчина сломал забор

В Херсонской области мужчина ворвался в дом к 60-летней женщине, приставил к ее шее нож и приказал накормить его. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Как отметили в полиции, женщина отказалась выполнять просьбу. После злоумышленник выволок ее на улицу, несколько раз ударил по лицу, затем снял с пальца золотое кольцо и убежал.

Нож мужчина выбросил в траву, где его потом обнаружили сотрудники полиции.

Потерпевшая позвонила в полицию и тщательно описала приметы нападавшего по которым его задержали через полчаса. Злоумышленником оказался 44-летний житель этого же села, ранее судимый за кражи.

"Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли кольцо потерпевшей", - сообщили в полиции.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УКУ.

16 июня полиция ловила мужчину с ножом в тоннеле киевского метро.

Наталия Софиенко

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