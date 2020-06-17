На Донбассе в статистику смертности COVID-19 попал мужчина, умерший после травмы

В Донецкой области к статистике смертности отнесли пациента, умершего после травмы. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
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По его словам, 15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".
"Он - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался", - уточнил Кириленко.
Он добавил, что мужчину доставили в травматологическое отделение, где впоследствии он скончался.
"Вскрытие показало наличие двусторонней пневмонии. А полученный вчера результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным. По действующим условиям ведения статистики, этот случай должны отнести к общему числу смертей - как человека с подтвержденным коронавирусом", - считает глава Донецкой ОГА.
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