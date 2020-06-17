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На Донбассе в статистику смертности COVID-19 попал мужчина, умерший после травмы

На Донбассе в статистику смертности COVID-19 попал мужчина, умерший после травмы - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Тернопольской ОГА
17.06.2020, 10:18

По данным Донецкой облгосадминистрации, в Славянске мужчина нарушил самоизоляцию, травмировался и умер

В Донецкой области к статистике смертности отнесли пациента, умершего после травмы. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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По его словам, 15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".

"Он - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался", - уточнил Кириленко.

Он добавил, что мужчину доставили в травматологическое отделение, где впоследствии он скончался.

"Вскрытие показало наличие двусторонней пневмонии. А полученный вчера результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным. По действующим условиям ведения статистики, этот случай должны отнести к общему числу смертей - как человека с подтвержденным коронавирусом", - считает глава Донецкой ОГА.

  • 17 июня сообщалось, что за минувшие сутки в Донецкой области всего заболели коронавирусом - 338 человек, четверо за минувшие сутки.
  • В Украине за прошлые сутки, 16 июня, выявили 758 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.
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Арина Толина
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славянск Павел Кириленко коронавирус COVID-19
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