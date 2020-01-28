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На Донбассе задержали ОПГ, которая занималась сбытом оружия: фото

На Донбассе задержали ОПГ, которая занималась сбытом оружия: фото - Фото
Фото: lg.npu.gov.ua
28.01.2020, 08:33

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы

Следователи Луганской области завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группировки, которая занималась сбытом оружия и боеприпасов на территории проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: lg.npu.gov.ua

Оперативники документировали преступную деятельность группы лиц, которые занимались сбытом гранат, ручных противотанковых гранатометов, патронов и взрывчатых веществ на Донбассе.

Фото: lg.npu.gov.ua

Задержаны трое мужчин во время очередной попытки продажи 30 гранат и 31 запала за 15 000 грн.

У подозреваемых изъяли еще 20 РПГ, более 2 000 патронов калибра 7,62 мм, которые они имели при себе и планировали продать.

Организатору и членам организованной преступной группировки объявили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ст. 263 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По решению суда трем подозреваемым избрана мера пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога, которой двое из подозреваемых воспользовались и внесли по 118 000 грн залога.

До конца января обвинительные акты будут направлены в суд.

  • 29 сентября жителю Ужгорода дали три года лишения свободы за сбыт военных средств поражения. 
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Донбасс оружие опг сбыт
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