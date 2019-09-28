Жителя Ужгорода посадили на три года за сбыт оружия - СБУ

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Жителю Ужгорода дали три года лишения свободы за сбыт военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В рамках уголовного производства следователи СБУ установили, что мужчина хранил в собственном жилье оружие для дальнейшей перепродажи.

Правоохранители задержали фигуранта дела вначале апреля 2019 года в одном из районов Ужгорода при попытке реализации реактивной противотанковой гранаты РПГ-26.

Во время досмотра у злоумышленника была также изъята гранта Ф-1.

Ужгородский городорайонный суд признал фигуранта виновным в совершении преступления.