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Жителя Ужгорода посадили на три года за сбыт оружия - СБУ

Жителя Ужгорода посадили на три года за сбыт оружия - СБУ - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
28.09.2019, 12:00

Фигуранта дела задержали вначале апреля 2019 года при попытке реализации реактивной противотанковой гранаты РПГ-26

Жителю Ужгорода дали три года лишения свободы за сбыт военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. 

В рамках уголовного производства следователи СБУ установили, что мужчина хранил в собственном жилье оружие для дальнейшей перепродажи. 

Правоохранители задержали фигуранта дела вначале апреля 2019 года в одном из районов Ужгорода при попытке реализации реактивной противотанковой гранаты РПГ-26. 

Во время досмотра у злоумышленника была также изъята гранта Ф-1. 

Ужгородский городорайонный суд признал фигуранта виновным в совершении преступления.

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