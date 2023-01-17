На окружной Львова столкнулись грузовик MAN и автобус БАЗ, больше 30 пострадавших — фото

На окружной дороге Львова произошло масштабное ДТП — столкнулись грузовик MAN и рейсовый автобус БАЗ, пострадало больше 30 человек. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, авария произошла в поселке Гамалиевка — грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находилось около 40 человек.

Количество пострадавших уже выросло до более 30, два человека в тяжелом состоянии, точная цифра пострадавших пока неизвестна — 21 человека забрали в больницу на скорых, еще приблизительно 10 смогли забрать люди, которые проезжали мимо места ДТП.

Чиновник заявил, что по состоянию на 22:28 движение на участке дороги усложнено, работают следователи, которые устанавливают обстоятельства аварии.

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Дмитро Гриниченко

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