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На трассе Киев-Одесса столкнулись рейсовый автобус и фура: фото

На трассе Киев-Одесса столкнулись рейсовый автобус и фура: фото - Фото
Фото: mk.dsns.gov.ua
19.02.2020, 12:14

Травмы различной степени тяжести получили 17 человек, их госпитализировали

В результате столкновения рейсового автобуса Одесса-Киев с грузовым автомобилем Volvo сегодня ночью 17 человек получили травмы. Об этом сообщает областная пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в 01:35 на 296 км автодороги М-05 Киев-Одесса. В автобусе находились 39 пассажиров и два водителя.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Спасатели деблокировали водителя автобуса и передали его медикам скорой помощи. В результате ДТП пострадали водитель и 16 пассажиров, всех госпитализировали.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации.

  • 13 февраля микроавтобус Мерседес с украинской регистрацией попал в аварию в Псковской области РФ, в результате погибли восемь украинцев.

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