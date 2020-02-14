ДТП в России. Установлены личности погибших украинцев

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Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге установило личности погибших украинцев в ДТП, которое произошло в Псковской области 13 февраля. Об этом сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации.

Микроавтобус украинской регистрации, в котором ехали закарпатцы, столкнулся с грузовиком.

В аварии погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Один из пассажиров, житель Рахова, выжил и находится сейчас в больнице.

Жертвами аварии стали: мужчина 1963 года, уроженец села Водяное, Раховского района; двое мужчин 1964 года рождения из села Диброва, Тячевского района и села Водяное; женщина 1972 года рождения из села Большой Бычков, Раховского района; двое мужчин 1981 года рождения из села Тересва, Тячевского района и села Ольховатый, Раховского района; двое мужчин из села Ясиня, Раховского района -1987 та 1998 годов рождения.