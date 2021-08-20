Начальник Нацполиции в Харьковской области ушел в отставку

Начальник Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Пришло время двигаться дальше. Почти девять месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими – для меня это уже история", – заявил Рубель.

Он поблагодарил сотрудников полиции Харьковской области за профессиональность, выдержку и поддержку.

Денис Юдин

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