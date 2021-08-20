Начальник Нацполиции в Харьковской области ушел в отставку
20.08.2021, 12:05
Андрей Рубель (Фото – Андрій Рубель, Facebook)
Начальник Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.
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"Пришло время двигаться дальше. Почти девять месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими – для меня это уже история", – заявил Рубель.
Он поблагодарил сотрудников полиции Харьковской области за профессиональность, выдержку и поддержку.
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