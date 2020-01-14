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Нашли виновника всех нашумевших одесских пожаров

Нашли виновника всех нашумевших одесских пожаров - Фото
Пожар в одесском колледже (Фото: dumskaya.net)
14.01.2020, 18:12

В четырех крупных пожарах 2017-2019 годов погибли 32 человека

Госбюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что привело к нескольким крупным пожарам. Об этом сообщает ГБР.

Следствие установило, что в результате ненадлежащего выполнения служебных обязанностей в 2017 и 2019 годах в Одессе произошло четыре масштабных пожара:

Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс Виктория;
Коммунальное некоммерческое предприятие Одесский областной центр психического здоровья;
гостиниц Токио Стар;
здание, где размещался Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Пожары привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 907 589 грн.

В случае доказательства вины бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов или без такового.

  • Пожар в детском муниципальном спортивно-оздоровительном лагере Виктория произошел в сентябре 2017 года. В горящем корпусе было 42 ребенка, были госпитализированные, а трое детей погибли. В лагере находились 150 детей, педагоги провели их эвакуацию.
  • Отель Токио Стар в Одессе загорелся в ночь на 17 августа 2019 года. В огне погибли девять человек, еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.
  • 10 июня 2019 года в результате пожара в одесской больнице погибли шесть человек, среди них - медсестра.
    4 декабря 2019 года в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек.

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