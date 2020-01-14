Нашли виновника всех нашумевших одесских пожаров

Госбюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что привело к нескольким крупным пожарам. Об этом сообщает ГБР.
Следствие установило, что в результате ненадлежащего выполнения служебных обязанностей в 2017 и 2019 годах в Одессе произошло четыре масштабных пожара:
Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс Виктория;
Коммунальное некоммерческое предприятие Одесский областной центр психического здоровья;
гостиниц Токио Стар;
здание, где размещался Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Пожары привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 907 589 грн.
В случае доказательства вины бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов или без такового.
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