Нашли виновника всех нашумевших одесских пожаров

Пожар в одесском колледже (Фото: dumskaya.net)

Госбюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что привело к нескольким крупным пожарам. Об этом сообщает ГБР.

Следствие установило, что в результате ненадлежащего выполнения служебных обязанностей в 2017 и 2019 годах в Одессе произошло четыре масштабных пожара:

Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс Виктория;

Коммунальное некоммерческое предприятие Одесский областной центр психического здоровья;

гостиниц Токио Стар;

здание, где размещался Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Пожары привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 907 589 грн.

В случае доказательства вины бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов или без такового.

Пожар в детском муниципальном спортивно-оздоровительном лагере Виктория произошел в сентябре 2017 года . В горящем корпусе было 42 ребенка, были госпитализированные, а трое детей погибли. В лагере находились 150 детей, педагоги провели их эвакуацию.

Отель Токио Стар в Одессе загорелся в ночь на 17 августа 2019 года. В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

10 июня 2019 года в результате пожара в одесской больнице погибли шесть человек, среди них - медсестра.

4 декабря 2019 года в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек.

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