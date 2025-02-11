Нацпол: Псевдополицейские забрали двух мобилизованных из военного автобуса, их задержали

Подозреваемый (Фото: Национальная полиция)

Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, представились полицейскими и забрали с собой двух мобилизованных из салона военного автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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9 февраля около 02:00 в полицию поступило сообщение от военных о том, что в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi "подрезал" на дороге автобус с военнослужащими. Из легковушки вышли двое мужчин в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали "удостоверения".

Они требовали у старшего группы передать им двух мобилизованных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Служба безопасности Украины и полиция задержали псевдоправоохранителей.

По версии следствия, они действовали по предварительному сговору с другими лицами, чтобы инсценировать задержание полицией двух мобилизованных и обеспечить их неприбытие к месту службы. За такие действия они получили вознаграждение – по $5000 за каждого из мобилизованных.

Подозреваемыми оказались жители Киевской области и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, задержан один из военнообязанных. Действия по установлению местопребывания другого мобилизованного продолжаются.

Во время обыска Audi правоохранители обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и водителя-волонтера общественной организации.

Псевдополицейским инкриминируют самовольное присвоение полномочий власти или звание должностного лица и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Санкция более тяжелой статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Также открыты уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

В январе СБУ заявила, что за два дня вместе с Нацполицией ликвидировала 10 схем для уклонистов в разных областях.

10 февраля полиция Черниговской области заявила о задержании мужчины, который напал на военнослужащего ТЦК.