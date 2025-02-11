Нацпол: Псевдополіціянти забрали двох мобілізованих із військового автобуса, їх затримали

Чоловікам, які представилися поліціянтами, оголосили про підозру за двома статтями

Підозрюваний (Фото: Національна поліція)

Правоохоронні органи затримали двох чоловіків, які, за версією слідства, представилися поліціянтами та забрали з собою двох мобілізованих із салону військового автобуса. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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9 лютого близько 02:00 до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi "підрізав" на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє чоловіків у цивільному одязі, які представились поліціянтами та показали "посвідчення".

Вони вимагали у старшого групи передати їм двох мобілізованих. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.

Служба безпеки України та поліція затримали псевдоправоохоронців.

За версією слідства, вони діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За такі дії вони отримали винагороду – по $5000 за кожного з мобілізованих.

Підозрюваними виявилися мешканці Київської області та Києва, 1990 та 2003 років народження. Крім того, затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцеперебування іншого мобілізованого тривають.

Під час обшуку Audi правоохоронці виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

Псевдополіціянтам інкримінують самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Також відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото6 Національна поліція

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