Не показал в декларации 1 млн грн. Чиновника обвинили в коррупции

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В Мариуполе депутата горсовета от партии Сила людей Максима Бородина обвинили в коррупции, поскольку он не указал в декларации 1 млн грн, которые выиграл на телеканале IСTV в качестве целевых средств на покупку экологического оборудования для города. Об этом сообщает местный сайт 0629.

По словам Максима Бородина, в июле к нему поступил звонок из прокуратуры с просьбой прийти к ним и дать показания из-за нарушений в декларации. Оказалось, студент МГУ написал заявление с просьбой проверить его декларацию.

"Я нашел этого мальчика в Инстаграмм и спросил у него лично, почему он подал заявление. Он ответил, что хочет со мной поговорить. По телефону студент пояснил, что его попросили подписать бумагу. Телефонный звонок записан", - отметил Бородин.

Депутата обвиняют в том, что он не опубликовал декларацию об изменении в имущественном состоянии в течение 10 дней после этого.

"Почему я не подал? Логика была в том, что я выиграл миллион на закупку экологического оборудования для города, а на мое имущественное положение эти деньги никак не повлияли. Естественно, в итоговой декларации я эти деньги отразил", - отметил Бородин.

Вчера состоялось второе заседание по делу, но суд опять взял перерыв, в связи со сменой прокурора и его желанием ознакомиться с делом.