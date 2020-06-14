Непогода обесточила почти 350 населенных пунктов в девяти областях

Электричество (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Из-за сильного ветра и дождя обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях", - заявили в ГСЧС.

Речь идет о Тернопольской области - 83, Хмельницкой - 83, Житомирской - 42, Запорожской - 35, Закарпатской - 31, Киевской - 31, Черновицкой - 22, Кировоградской - 15 и Днепропетровской - шесть. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

30 мая из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля.

Вчера синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.

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