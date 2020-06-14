Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Непогода обесточила почти 350 населенных пунктов в девяти областях

Непогода обесточила почти 350 населенных пунктов в девяти областях - Фото
Электричество (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
14.06.2020, 10:30

Плохая погода обесточила 348 населенных пунктов в девяти областях

Из-за сильного ветра и дождя обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях", - заявили в ГСЧС.

Речь идет о Тернопольской области - 83, Хмельницкой - 83, Житомирской - 42, Запорожской - 35, Закарпатской - 31, Киевской - 31, Черновицкой - 22, Кировоградской - 15 и Днепропетровской - шесть. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

  • 30 мая из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля.
  • Вчера синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.

Читайте также: Без света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видео

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
погода ГСЧС непогода
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 