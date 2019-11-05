Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый глава Луганской ОГА предупредил о кадровых чистках

Новый глава Луганской ОГА предупредил о кадровых чистках - Фото
Сергей Гайдай (фото - facebook.com/odalug)
05.11.2019, 15:42

"Если госслужащий будет уличен в нарушениях, его уволят", - подчеркнул Сергей Гайдай

Определенная кадровая ротация среди чиновников будет проведена в ближайшее время в Луганской области. Об этом заявил новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сегодня на пресс-конференции.

"В команде останутся те, кто добросовестно работает. Конечно, люди ошибаются, однако хищения бюджетных средств - это не ошибка, а преступление. Хочу предупредить - если госслужащий будет уличен в нарушениях, его уволят", - подчеркнул Гайдай.

Читайте также: Большая чистка: Кабмин сокращает 18449 чиновников. За что и кому приготовиться на выход

Он отметил, что уже провел несколько собеседований с кандидатами на должность глав райгосадминистраций.

"Восемь из десяти вообще не понимают, чем они должны заниматься на соответствующих должностях. Если эти люди прошли "LIFT", то они вышли на втором этаже", - уточнил Гайдай.

  • 20 октября Кабинет министров согласовал назначение председателей Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской и Черниговской областных государственных администраций.

Читайте также: Новый глава Луганской ОГА объяснил, какие Зеленский дал задачи

Напишите нам
РГА Луганская ОГА Сергей Гайдай кадровые чистки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 