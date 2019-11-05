Новый глава Луганской ОГА предупредил о кадровых чистках

Сергей Гайдай (фото - facebook.com/odalug)

Определенная кадровая ротация среди чиновников будет проведена в ближайшее время в Луганской области. Об этом заявил новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сегодня на пресс-конференции.

"В команде останутся те, кто добросовестно работает. Конечно, люди ошибаются, однако хищения бюджетных средств - это не ошибка, а преступление. Хочу предупредить - если госслужащий будет уличен в нарушениях, его уволят", - подчеркнул Гайдай.

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Он отметил, что уже провел несколько собеседований с кандидатами на должность глав райгосадминистраций.

"Восемь из десяти вообще не понимают, чем они должны заниматься на соответствующих должностях. Если эти люди прошли "LIFT", то они вышли на втором этаже", - уточнил Гайдай.

20 октября Кабинет министров согласовал назначение председателей Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской и Черниговской областных государственных администраций.

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