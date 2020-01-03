Новый год. На Донбассе мужчина бросил гранату во двор знакомых

Иллюстративное фото: dpsu.gov.ua

В Авдеевке Донецкой области правоохранители задержали пьяного мужчину, который в новогоднюю ночь бросил во двор своих знакомых гранату. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате осколочные ранения получил 62-летний житель Авдеевки. По данному факту открыто уголовное производство.

Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и взял с собой гранату.

"Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина", - уточнили в пресс-службе.

Правонарушителю объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.