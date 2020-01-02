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В новогоднюю ночь в Мукачево неизвестный стрелял из гранатомета

В новогоднюю ночь в Мукачево неизвестный стрелял из гранатомета - Фото
Фото - пресс-служба НПУ
02.01.2020, 10:08

Инцидент произошел в ночь на 1 января 2020 года

В Закарпатской области в Мукачево неизвестный открыл огонь из гранатомета в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По информации правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работали криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. 

Был поврежден забор на одном из участков, также на месте происшествия осталась часть от снаряда. 

Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

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Нацполиция гранатомет мукачево
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