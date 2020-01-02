В новогоднюю ночь в Мукачево неизвестный стрелял из гранатомета

Фото - пресс-служба НПУ

В Закарпатской области в Мукачево неизвестный открыл огонь из гранатомета в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По информации правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работали криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Был поврежден забор на одном из участков, также на месте происшествия осталась часть от снаряда.

Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

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