Новый "гумконвой" РФ: что увидела ОБСЕ в Донецке и Луганске

''Гумконвой'' Путина на Донбассе (фото - ЕРА)

19 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как колонна из восьми грузовиков с российскими номерными знаками выехала из территории объекта в Буденновском районе временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, на борту не менее двух грузовиков была надпись "Донской спасательный центр" на русском языке.

В тот же день наблюдатели видели, как колонна из семи грузовиков (с российскими номерными знаками; на борту одного грузовика была надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации" на русском языке) въехала на территорию объекта в Луганске.

Украина не имеет возможности проверять, что РФ передает своим террористическим организациям ЛНР/ДНР, и каждый раз выражает лишь ноту протеста. В МЧС России пишут, что в этот раз везут "110 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и новогодние подарки".