ОБСЕ в районе Золотого зафиксировала более 60 взрывов

Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Вадим Кот/ЕРА)

Наблюдатели ОБСЕ 23-24 февраля зафиксировали 64 взрыв в районе Золотого Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Вечером 23 и ночью 24 февраля камера ОБСЕ зафиксировала пять взрывов неопределенного происхождения и две осветительные ракеты - все ориентировочно в 0,5–3 км к востоку (по оценке, вне участка разведения в районе Золотого, но в пределах 5 км от его края).

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Осуществляя мониторинг в двух местах, наблюдатели слышали 59 взрывов неопределенного происхождения и 15 очередей из крупнокалиберного пулемета (по оценке, все вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

24 февраля наблюдатели видели шесть террористов (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") возле южного края участка разведения в районе Золотого.

Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист , спустя час - штаб ООС.

Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждали выполнение минских соглашений и наступление поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе 18 февраля.

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