ОБСЕ в районе Золотого зафиксировала более 60 взрывов

Наблюдатели ОБСЕ 23-24 февраля зафиксировали 64 взрыв в районе Золотого Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
Вечером 23 и ночью 24 февраля камера ОБСЕ зафиксировала пять взрывов неопределенного происхождения и две осветительные ракеты - все ориентировочно в 0,5–3 км к востоку (по оценке, вне участка разведения в районе Золотого, но в пределах 5 км от его края).
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Осуществляя мониторинг в двух местах, наблюдатели слышали 59 взрывов неопределенного происхождения и 15 очередей из крупнокалиберного пулемета (по оценке, все вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).
24 февраля наблюдатели видели шесть террористов (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") возле южного края участка разведения в районе Золотого.
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