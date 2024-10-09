Объявлена принудительная эвакуация детей из 101 населенного пункта Сумской области

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В связи с ситуацией с безопасностью в Сумской области объявлена принудительная эвакуация детей из ряда населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Речь идет об обязательной эвакуации 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).

Соответствующее решение единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

В Минреинтеграции отметили, что за более подробной информацией можно обратиться на горячие линии по номерам:

→ (0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей города Сумы и Сумского района);

→ 0800301501 (бесплатно для жителей Сумской области);

→ (099) 318-63-62 (областной Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий);

→ (095) 386-43-06 (для жителей Сумского района);

→ (0544) 76-24-03 (для жителей Конотопского района).

В конце августа из-за интенсивных российских обстрелов жителей 183 населенных пунктов Сумской области призвали эвакуироваться в более безопасные районы.

9 сентября в Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов – Глухова, Свесы и Эсмани.