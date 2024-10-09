Оголошено примусову евакуацію дітей зі 101 населеного пункту Сумської області

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС)

У зв'язку з безпековою ситуацією у Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей з низки населених пунктів. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).

Відповідне рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

У Мінреінтеграції зазначили, що за більш детальною інформацією можна звернутися на гарячі лінії за номерами:

→ (0542) 66-33-77 (безплатно для жителів міста Суми та Сумського району);

→ 0 800 301 501 (безплатно для жителів Сумської області);

→ (099) 318-63-62 (обласний Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів);

→ (095) 386-43-06 (для жителів Сумського району);

→ (0544) 76-24-03 (для жителів Конотопського району).

Наприкінці серпня через інтенсивні російські обстріли мешканців 183 населених пунктів Сумської області закликали евакуюватися в безпечніші райони.

9 вересня у Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів – Глухова, Свеси та Есмані.