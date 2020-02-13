Одесса. ГБР открыло дело против заместителя Скалецкой

Госбюро расследований открыло уголовное производство против заместителя министра здравоохранения Дмитрия Коваля, который отменил приказ Минздрава об увольнении Валерия Запорожана с должности ректора Одесского национального медуниверситета. Об этом сообщает руководитель пресс-службы вуза Ярослава Витко в Facebook.
"Сегодня получила выписку из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства по моему заявлению в ГБР в отношении злоупотребления служебным положением замминистра здравоохранения Дмитрием Ковалем", - отметила Витко.
Нажмите для увеличения
Фото: facebook.com/yaroslava.vitko
Нажмите для увеличения
Фото: facebook.com/yaroslava.vitko
По ее словам, именно за его подписью был аннулирован приказ об увольнении за нарушение условий контракта Валерия Запорожана.
Она уточнила, что заместитель министра не был наделен полномочиями подписывать подобные кадровые решения.
Читайте также: Конфликт в Минздраве. Заместитель Скалецкой подал в отставку