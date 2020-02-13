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Одесса. ГБР открыло дело против заместителя Скалецкой

Одесса. ГБР открыло дело против заместителя Скалецкой - Фото
Одесский национальный медуниверситет (фото - radiosvoboda.org)
13.02.2020, 13:41

По словам главы пресс-службы Одесского медуниверситета, речь идет о Дмитрие Ковале

Госбюро расследований открыло уголовное производство против заместителя министра здравоохранения Дмитрия Коваля, который отменил приказ Минздрава об увольнении Валерия Запорожана с должности ректора Одесского национального медуниверситета. Об этом сообщает руководитель пресс-службы вуза Ярослава Витко в Facebook.

"Сегодня получила выписку из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства по моему заявлению в ГБР в отношении злоупотребления служебным положением замминистра здравоохранения Дмитрием Ковалем",  - отметила Витко.

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Фото: facebook.com/yaroslava.vitko

Нажмите для увеличения

Фото: facebook.com/yaroslava.vitko

По ее словам, именно за его подписью был аннулирован приказ об увольнении за нарушение условий контракта Валерия Запорожана.

Она уточнила, что заместитель министра не был наделен полномочиями подписывать подобные кадровые решения.

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