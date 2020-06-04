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Одесса. Психбольнице придется выписать 600 пациентов из-за нехватки средств

Одесса. Психбольнице придется выписать 600 пациентов из-за нехватки средств - Фото
Одесская психбольница (фото - dumskaya.net)
04.06.2020, 11:35

Сейчас в стационаре пребывает более 1000 пациентов с разными формами психзаболеваний

Из Одесского областного центра психического здоровья, который находится на Воробьева, 9, могут выписать более 600 пациентов, поскольку у медучреждения нет денег на их содержание и лечение. Об этом сообщает Думская.

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1 апреля бюджетные медучреждения вторичного и третичного звена начали финансировать по-новому. Каждая больница стала автономной, подписала договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и начала получать деньги в рамках госпрограммы медицинских гарантий, позволяющей лечить пациентов бесплатно. Для каждого вида медицинской услуги был установлен свой тариф.

"Например, психиатрическое лечение оценили в 7406,40 грн за "пролеченный" случай. Психиатрические недуги так быстро не проходят, и пациенты месяцами, а то и годами находятся в стационаре. Соответственно, за "долгого" пациента в 2020 году НСЗУ заплатит психиатрическим лечебницам всего 823 гривны в месяц. Этого не хватит даже на питание", - отмечается в сообщении.

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Одесский центр психздоровья подписал договор с Нацслужбой, добившись финансирования по шести пакетам услуг, включая острую, неотложную, интенсивную и паллиативную помощь. По факту центр получил всего около 4800 грн за одного пациента.

По словам главврача Анатолия Волощука, в центре посчитали, что содержание одного пациента в месяц обходится примерно в 11 000  (с учетом всех расходов на его лечение, питание, зарплату медперсонала, коммунальные услуги).

Одесский облсовет как собственник центра взял на себя расходы по коммунальным платежам, в связи с чем расходы на пациента уменьшились - до 9100 грн в месяц.

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После сокращения в медучреждении осталось 1050 коек, в стационаре сейчас - более 1000 пациентов.

"Из них 609 человек находятся в нашем центре больше месяца. Кто два месяца, кто три, а некоторые годами лежат. По сути, эти люди нуждаются в постоянной помощи, на которую нам не дали денег. Мы получили всего 43% от необходимого финансирования", - отметил Волощук.

Утверждая тарифы на лечение психзаболеваний, исходили из того, что в стационаре будут находиться только пациенты с острой формой недуга, которых после быстрого (в течение нескольких дней или недель) снятия симптомов будут отправлять домой на амбулаторное лечение.

"Но даже если острая фаза у пациента прошла, все равно в любой момент может развиться психоз. В этом состоянии он может навредить себе или окружающим, и за таким пациентом нужен постоянный уход и контроль приема препаратов поддерживающей терапии", - объяснил он.

За помощью центр решил обратиться в мэрию Одессы, поскольку 80% пациентов, которых придется выписывать, - это жители города.

В Одесском областном совете считают, что главврач якобы "нагнетает" ситуацию.

Арина Толина
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НСЗУ одесса медреформа психбольница Анатолий Волощук
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