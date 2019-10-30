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Одесса. СБУ провела обыски в горсовете

Одесса. СБУ провела обыски в горсовете - Фото
Фото: depositphotos.com
30.10.2019, 07:53

Обыски проходили в управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей

29 октября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании "новой мэрии" Одессы на Косовской улице. Об этом сообщает Думская.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что обыски и оперативно-следственные действия были в управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета.

По предварительной информации, одного из чиновников управления задержали на взятке.

  • 13 декабря 2018 года в СБУ сообщили о разоблачении на систематическом получении взяток одного из руководителей ведомственного санатория СБУ "Одесса".

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