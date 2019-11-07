Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Одесса. Стало известно, куда дели демонтированный барельеф Жукова

Одесса. Стало известно, куда дели демонтированный барельеф Жукова - Фото
Фото: dumskaya.net
07.11.2019, 10:58

На месте демонтированного барельефа появится 6 декабря памятный знак погибшим военным на Донбассе

Демонтированный со здания областного военкомата медный барельеф с изображением маршала Георгия Жукова передали в военно-исторический музей Министерства обороны, что на Пироговской улице. Об этом сообщает Думская.

На месте демонтированного барельефа появится памятный знак жителям Одессы и области погибшим в гибридной войне на Донбассе. Ее планируют открыть в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря.

Фото: dumskaya.net

Демонтированный барельеф находился в квартире одного из активистов. Ранее работники музея говорили, что разместить барельеф Жукова в экспозиционных залах не получится: доска слишком тяжела.

  • 1 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что демонтаж памятного знака советскому маршалу Георгию Жукову со здания облвоенкомата – это "плевок в лицо.
Напишите нам
одесса фото барельеф жукова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 