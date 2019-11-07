Одесса. Стало известно, куда дели демонтированный барельеф Жукова

Фото: dumskaya.net

Демонтированный со здания областного военкомата медный барельеф с изображением маршала Георгия Жукова передали в военно-исторический музей Министерства обороны, что на Пироговской улице. Об этом сообщает Думская.

На месте демонтированного барельефа появится памятный знак жителям Одессы и области погибшим в гибридной войне на Донбассе. Ее планируют открыть в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря.

Фото: dumskaya.net

Демонтированный барельеф находился в квартире одного из активистов. Ранее работники музея говорили, что разместить барельеф Жукова в экспозиционных залах не получится: доска слишком тяжела.