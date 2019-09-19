Одесса. Суд закрыл храм Московского патриархата: назвали причину

Суд (фото - pixabay.com)

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и закрыл Всехсвятский храм православной церкви Московского патриархата. Соответствующее постановление судья Анатолий Радчук вынес 13 сентября, сообщает Думская.

Храм находится на Новогородском (Таировском) кладбище Одессы.

Пожарные проверяли строение весной и обнаружили, что там нет автоматической пожарной сигнализации, деревянные конструкции не обработаны спецсредствами огнезащиты, и не проведены замеры сопротивления изоляции и проверка срабатывания защиты электросетей при коротком замыкании.

Фото: dumskaya.net

Отмечается, что пути эвакуации людей из храма в ризнице и трапезной "захламлены посторонними предметами и мебелью".

В суд ответчик (общиной руководит протоиерей Ярослав Репский) не явился, хотя повестку на адрес церкви отправляли.