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Одесса. Суд закрыл храм Московского патриархата: назвали причину

Одесса. Суд закрыл храм Московского патриархата: назвали причину - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
19.09.2019, 09:06

Спасатели проверяли храм весной этого года и обнаружили, что в нем отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и закрыл Всехсвятский храм православной церкви Московского патриархата. Соответствующее постановление судья Анатолий Радчук вынес 13 сентября, сообщает Думская.

Храм находится на Новогородском (Таировском) кладбище Одессы.

Пожарные проверяли строение весной и обнаружили, что там нет автоматической пожарной сигнализации, деревянные конструкции не обработаны спецсредствами огнезащиты, и не проведены замеры сопротивления изоляции и проверка срабатывания защиты электросетей при коротком замыкании.

Фото: dumskaya.net

Отмечается, что пути эвакуации людей из храма в ризнице и трапезной "захламлены посторонними предметами и мебелью".

В суд ответчик (общиной руководит протоиерей Ярослав Репский) не явился, хотя повестку на адрес церкви отправляли.

  • 17 февраля в УПЦ Московского патриархата заявили, что неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня и обрисовали стены надписями "14/88".
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суд одесса ГСЧС храм Московского патриархата
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