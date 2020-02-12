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Одесса. Уволили начальника СИЗО и еще двух сотрудников

Одесса. Уволили начальника СИЗО и еще двух сотрудников - Фото
Условия содержания в Одесском СИЗО (Фото: ombudsman.gov.ua)
12.02.2020, 08:51

В Минюсте сообщили, что ранее не могли уволить начальника Одесского СИЗО Владимира Шевченко, поскольку он был на больничном

Троих сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов, освободили от занимаемых должностей. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Виталий Василик, говорится на странице ведомства в Facebook.

По его словам, речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке.

Василик уточнил, что по этим должностным лицам работала внутренняя безопасность, их нельзя было уволить ранее, потому что они находились на больничных.

  • 3 февраля Госбюро расследований начало расследовать избиение осужденного другими осужденными при содействии охраны в Одесском следственном изоляторе, что привело к его гибели.
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