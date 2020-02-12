Одесса. Уволили начальника СИЗО и еще двух сотрудников

Условия содержания в Одесском СИЗО (Фото: ombudsman.gov.ua)

Троих сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов, освободили от занимаемых должностей. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Виталий Василик, говорится на странице ведомства в Facebook.

По его словам, речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке.

Василик уточнил, что по этим должностным лицам работала внутренняя безопасность, их нельзя было уволить ранее, потому что они находились на больничных.