Одесса. Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых

Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 произошла в одесском доме престарелых. Об этом сообщает Думская.
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Главный санврач области Виталий Гончаров отметил, там заболели сразу пять человек, в том числе три медработника. Первый случай - 17 апреля.
По словам Гончарова, вспышка стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима.
По данным издания, речь идет о частном доме престарелых "Символ заботы".
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