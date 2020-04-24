Одесса. Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 произошла в одесском доме престарелых. Об этом сообщает Думская.

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Главный санврач области Виталий Гончаров отметил, там заболели сразу пять человек, в том числе три медработника. Первый случай - 17 апреля.

По словам Гончарова, вспышка стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима.

По данным издания, речь идет о частном доме престарелых "Символ заботы".

21 апреля в Подольске Одесской области ужесточили коронавирусный карантин.

По данным Минздрава, на 09:00 24 апреля в Одесской области заразились COVID-19 169 человек.

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