Одесская полицейская пожаловалась на видео, что нужно охранять церковь. Ее обещают уволить

В скандальном видео женщина заявила, что "ничего страшного", если будет прилет по церкви, так как это "не минус 100 человек, а всего минус 30"

Нацполиция (Иллюстративное фото - depositphotos.com)

В сети распространилось видео с одесской полицейской, которая жаловалась, что ей пришлось нести службу по охране общественного порядка возле одного из храмов в Пасху. Полиция Одесской области сообщила, что начала служебное расследование по факту "позорного поведения" сотрудницы правоохранительного органа.

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На видео женщина цинично размышляла о том, что "ничего страшного", если пролетит в храм, потому что "это не минус 100 человек, а всего минус 30".

В полиции отметили, что сообщение, снятое женщиной для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов.

"Такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства", – заявили в правоохранительном органе.

Полиция Одесской области сообщила, что сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена.

Правоохранители также отметили, что женщина приступила к службе всего месяц назад.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.