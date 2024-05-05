Одесская полицейская пожаловалась на видео, что нужно охранять церковь. Ее обещают уволить
В сети распространилось видео с одесской полицейской, которая жаловалась, что ей пришлось нести службу по охране общественного порядка возле одного из храмов в Пасху. Полиция Одесской области сообщила, что начала служебное расследование по факту "позорного поведения" сотрудницы правоохранительного органа.
На видео женщина цинично размышляла о том, что "ничего страшного", если пролетит в храм, потому что "это не минус 100 человек, а всего минус 30".
В полиции отметили, что сообщение, снятое женщиной для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов.
"Такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства", – заявили в правоохранительном органе.
Полиция Одесской области сообщила, что сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена.
Правоохранители также отметили, что женщина приступила к службе всего месяц назад.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
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