Одеська поліціянтка поскаржилась на відео, що треба охороняти церкву. Її обіцяють звільнити
У мережі поширилось відео з одеською поліціянткою, яка скаржилась, що їй довелось нести службу з охорони громадського порядку біля одного з храмів у Великдень. Поліція Одеської області повідомила, що розпочала службове розслідування за фактом "ганебної поведінки" співробітниці правоохоронного органу.
На відео жінка цинічно розмірковувала про те, що "нічого страшного", якщо пролетить у храм, тому що це "не мінус 100 людей, а всього мінус 30".
У поліції зазначили, що повідомлення, яке жінка скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків.
"Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва", – заявили у правоохоронному органі.
Поліція Одеської області повідомила, що наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліціянтку буде звільнено.
Правоохоронці також наголосили, що жінка приступила до служби лише місяць тому.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
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