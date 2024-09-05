ОГП: Мужчине, который в Луцке стрелял из ружья в военного ТЦК, сообщили о подозрении

В результате стрельбы один из военных получил травмы

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

В Волынской области объявили о подозрении 40-летнему мужчине, который, по версии следствия, стрелял из ружья в военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Его подозревают в покушении на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка. Направлено в суд ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения.

По версии следствия, 27 августа мужчина, снаряженный охотничьим оружием и патронами, выстрелил в направлении военнослужащего, охранявшего помещение ТЦК и СП в Луцке.

После этого он произвел еще пять выстрелов в направлении здания. Военные открыли огонь в ответ, поэтому мужчина скрылся с места происшествия. В результате стрельбы один из военных получил травмы и был госпитализирован. Его состояние стабильное, утверждают в прокуратуре.

Впоследствии правоохранители задержали мужчину и изъяли у него оружие, которое он, вероятно, использовал при совершении преступления.

Фото: Офис генерального прокурора

22 августа в Одессе правоохранители открыли уголовное производство по факту угрозы убийством военнослужащим ТЦК.

27 августа ОК "Запад" сообщило, что неизвестный обстрелял пост охраны Луцкого ТЦК, в результате чего был ранен старший солдат.

Читайте также: В Яремче водителя туристического автобуса забрали в ТЦК. В военкомате объяснили ситуацию