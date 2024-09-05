ОГП: Чоловіку, який у Луцьку стріляв із рушниці у військового ТЦК, повідомили про підозру
У Волинській області повідомлено про підозру 40-річному чоловіку, який, за версією слідства, стріляв із рушниці у військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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Його підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку. Скеровано до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За версією слідства, 27 серпня чоловік, споряджений мисливською зброєю і патронами, вистрелив у напрямку військовослужбовця, який охороняв приміщення ТЦК та СП в Луцьку.
Після цього він здійснив ще п’ять пострілів у напрямку будівлі. Військові відкрили вогонь у відповідь, тож чоловік втік із місця події. Внаслідок стрілянини один із військових отримав травми та був госпіталізований. Його стан стабільний, стверджують у прокуратурі.
Згодом правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього зброю, яку він, ймовірно, використав під час вчинення злочину.
- 22 серпня в Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством військовослужбовцям ТЦК.
- 27 серпня ОК "Захід" повідомило, що невідомий обстріляв пост охорони Луцького ТЦК, унаслідок чого було поранено старшого солдата.
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