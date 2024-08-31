У Яремчі водія туристичного автобуса забрали до ТЦК. У військкоматі пояснили ситуацію

Водій порушив правила військового обліку, не має права на відстрочку та не заброньований, наголосили в ТЦК

Військовослужбовець ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

30 серпня в Яремчі Івано-Франківської області військовослужбовці Територіального центру комплектування та соціальної підтримки забрали водія туристичного автобуса з Полтави. У військкоматі повідомили, що чоловік погодився пройти військово-лікарську комісію і вже вирушив до навчального центру.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За інформацією ТЦК, під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП було виявлено чоловіка призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання.

"З огляду на це, громадянину запропонували пройти ВЛК, на що він добровільно погодився. За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базового військового вишколу в один із навчальних центрів", – йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що туристичний автобус продовжив рух, оскільки другий водій отримав ключі та кошти на паливо. Він доставив пасажирів у визначене місце. Військові наголосили, що перевізники туристичних маршрутів повинні дотримуватись правил військового обліку своїх працівників та направляти в рейси лише заброньованих водіїв.

Увечері 30 серпня Суспільне з посиланням на туристку Юлію повідомило, що в Яремчі правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтави. У транспортному засобі перебували 50 туристів, зокрема вісім дітей.

"Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали", – розповіла жінка.

Вона зазначила, що із водієм їхав його 14-річний син. За словами туристки, дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що знаходиться в лікарні, де проходить ВЛК.

4 липня у Ворохті місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи військовозобов’язаних. Стверджують: через це на курорт нібито бояться їхати туристи. Під час сварки протестувальники напали на військового.

За фактом нападу на військовослужбовця поліція розпочала кримінальні провадження за статтями про хуліганство та про перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

1 серпня правоохоронці повідомили, що підозру оголошено чотирьом жителям Ворохти.

Читайте також: Шмигаль просить Міноборони роз'яснити ТЦК, що "пакувати" водіїв автобусів – неприпустимо