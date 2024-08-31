В Яремче водителя туристического автобуса забрали в ТЦК. В военкомате объяснили ситуацию

Водитель нарушил правила военного учета, не имеет права на отсрочку и не забронирован, отметили в ТЦК

Военнослужащий ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

30 августа в Яремче Ивано-Франковской области военнослужащие Территориального центра комплектования и социальной поддержки забрали водителя туристического автобуса из Полтавы. В военкомате сообщили, что мужчина согласился пройти военно-врачебную комиссию и уже отправился в учебный центр.

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По информации ТЦК, во время проведения мобилизационных мероприятий мобильной группой Надворнянского ТЦК и СП был обнаружен мужчина призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил военный учет и не имеет права на отсрочку или бронирование.

"Учитывая это, гражданину предложили пройти ВВК, на что он добровольно согласился. По результатам ВВК мужчину признали пригодным к военной службе и направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров", — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что туристический автобус продолжил движение, поскольку второй водитель получил ключи и деньги на топливо. Он доставил пассажиров в место назначения. Военные отметили, что перевозчики туристических маршрутов должны соблюдать правила военного учета своих работников и направлять в рейсы только забронированных водителей.

Вечером 30 августа Суспільне со ссылкой на туристку Юлию сообщило, что в Яремче правоохранители и работники ТЦК задержали водителя туристического автобуса из Полтавы. В транспортном средстве находились 50 туристов, в том числе восемь детей.

"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надворнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали", — рассказала женщина.

Она отметила, что с водителем ехал его 14-летний сын. По словам туристки, ребенок пытался дозвониться отцу, он ему только сказал, что находится в больнице, где проходит ВВК.

4 июля в Ворохте местные жители протестовали против блокпоста, где военные ТЦК и СП проверяют документы военнообязанных. Утверждают: поэтому на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время конфликта протестующие напали на военного.

По факту нападения на военнослужащего полиция начала уголовные производства по статьям о хулиганстве и препятствования законной деятельности ВСУ.

1 августа правоохранители сообщили, что подозрение объявлено четырем жителям Ворохты.

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