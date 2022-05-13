Оккупанты выстрелили из танка по дому в Харьковской области. Во дворе обнаружили три тела

Тела трех гражданских обнаружили во дворе одного из домов в поселке Степанки (Харьковская область). Россияне выстрелили из танка по дому, сообщили в Нацполиции.

Свидетелем был местный житель.

"Кто-то сказал, что нужно прятаться в доме, все начали переходить. Потом я услышал выстрел, все начало обваливаться, были слышны автоматные очереди. Я выбежал из дома в сторону поля. Когда все успокоилось, я вернулся домой и увидел раненых и погибших. Затем мы прятались в погребе и перешли в соседний дом в подвал", – вспоминает мужчина.

Тела умерших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Раненых мужчин оккупанты вывезли в Россию.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.