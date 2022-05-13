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Оккупанты выстрелили из танка по дому в Харьковской области. Во дворе обнаружили три тела

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 09:08
Оккупанты выстрелили из танка по дому в Харьковской области. Во дворе обнаружили три тела - Фото
Фото: Национальная полиция

Тела трех гражданских обнаружили во дворе одного из домов в поселке Степанки (Харьковская область). Россияне выстрелили из танка по дому, сообщили в Нацполиции.

Свидетелем был местный житель.

"Кто-то сказал, что нужно прятаться в доме, все начали переходить. Потом я услышал выстрел, все начало обваливаться, были слышны автоматные очереди. Я выбежал из дома в сторону поля. Когда все успокоилось, я вернулся домой и увидел раненых и погибших. Затем мы прятались в погребе и перешли в соседний дом в подвал", – вспоминает мужчина.

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Тела умерших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Раненых мужчин оккупанты вывезли в Россию.

Оккупанты выстрелили из танка по дому в Харьковской области. Во дворе обнаружили три тела

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Катерина Амеліна
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