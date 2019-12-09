Опрос: В каких городах украинцы относятся к полиции лучше всего

Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции

Лучше всего к Нацполиции относятся жители Мариуполя, Ивано-Франковска и Винницы. Таковы результаты опроса опроса, проведенного в областных центрах Украины социологической группой Рейтинг.

28% жителей Мариуполя работу полиции оценили как отлично (3%) и хорошо (25%). В Ивано-Франковске 4% и 25% соответственно, Винница 5% и 22%.

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Фото: ratinggroup.ua

Хуже всего показатели в Одессе и Запорожье.

Опрос проводился с 6 сентября по 10 октября 2019-го в 24 городах на свободной территории Украины (Киев и все облцентры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) среди 19 200 украинцев - по 800 в каждом городе, от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,5%. Исследование проводилось на средства Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее сообщалось, что безопаснее всего чувствуют себя жители Хмельницкого.

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