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Украинцы назвали самый безопасный город - опрос

Украинцы назвали самый безопасный город - опрос - Фото
Иллюстративное фото - pixabay
09.12.2019, 12:24

Больше всего опасаются ходить ночью в Херсоне

Безопаснее всего чувствуют себя жители Хмельницкого, следует из опроса, проведенного в областных центрах Украины Социологической группой Рейтинг.

48% опрошенных в Хмельницком чувствуют себя в полной безопасности, идя домой в темное время суток, еще 20% - скорее в безопасности.

Хуже всего ситуацию с безопасностью в своем городе оценивают жители Херсона - полностью в опасности или скорее в опасности с наступлением темноты чувствуют себя 66% опрошенных.

Половина или больше жителей опасаются ходить в темноте в Кропивницком (57%), Полтаве (55%), Запорожье (54%), Одессе (52%), Николаеве (50%).

Самые безопасные, с точки зрения жителей, города, кроме Хмельницкого - Луцк (65% не опасаются ходить ночью), Винница (65%), Тернополь (64%), Черновцы (63%), Ивано-Франковск (61%).

Опрос проводился с 6 сентября по 10 октября 2019-го в 24 городах на свободной территории Украины (Киев и все облцентры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) среди 19 200 украинцев - по 800 в каждом городе, от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,5%. Исследование проводилось на средства Агентства США по международному развитию (USAID).

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