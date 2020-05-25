Ослабление карантина. Метро Днепра открылось вслед за Киевом и Харьковом

Метро в Днепре возобновило работу в сегодня, в 15:00. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Филатова, общественный транспорт в городе возвращается к нормальному режиму работы без спецбилетов, но сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.
Метро Днепра прекратило работу 17 марта из-за карантина, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса.
Также с 27 мая в Днепре начнут открываться детские сады.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE