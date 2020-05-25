Ослабление карантина. Метро Днепра открылось вслед за Киевом и Харьковом

Днепровский метрополитен Фото: Наше Місто

Метро в Днепре возобновило работу в сегодня, в 15:00. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

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По словам Филатова, общественный транспорт в городе возвращается к нормальному режиму работы без спецбилетов, но сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Метро Днепра прекратило работу 17 марта из-за карантина, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса.

Также с 27 мая в Днепре начнут открываться детские сады.

Сегодня также открылось метро в Киеве и Харькове .

открылось метро На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.

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