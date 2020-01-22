Патрульные изъяли BMW на еврономерах и требовали взятку: фото

Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции

Сотрудники патрульной полиции во время несения службы в городе Украинка ночью остановили автомобиль BMW с номерами иностранной регистрации, незаконно изъяли его у водителя с целью вымогательства денег в сумме 10 000 грн за возврат. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Мотивируя тем, что пребывание такого автомобиля запрещено в стране, полицейские изъяли авто и поместили его на территорию полицейской станции. Но никакого процессуального документа об изъятии автомобиля полицейские не составили. Затем полицейские требовали у водителя 10 000 грн за возвращение автотранспорта", - уточнили в пресс-службе.

Фото: kv.npu.gov.ua

Назначено служебное расследование, на его время полицейских отстранили от выполнения функциональных обязанностей.

Готовятся документы об их увольнении из полиции.