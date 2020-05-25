Поджог автомобиля журналистки во Львове. Подозреваемому вынесли приговор

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Сегодня, 25 мая, Галицкий суд Львова принял решение по делу подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук – 19-летнего Якоба Сарахмана. Приговор суда – 5 лет лишения свободы с 3-летним испытательным сроком. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Ему назначено наказание с отсрочкой. Если он не нарушит обязанностей, если будет присутствовать на одновременных допросах, на судебном процессе при рассмотрении уголовного производства в отношении других лиц и давать против них показания, если за это время не совершит преступление, то по истечении испытательного срока будет считаться, что отбыл наказание. Это соглашение заключено несколько с авансом. Якоб Сарахман не возместил в настоящее время даже части материального ущерба. Поскольку мы понимаем, что он этого сделать не сможет, по-христиански потерпевшая дала согласие на это, и еще было его искреннее раскаяние", - заявил адвокат Олег Мицик.

В деле фигурируют еще два человека – майор полиции Франковского района Львова Михаил Чердак, который скрывается и находится в розыске, и безработный, ранее судимый Вадим Дмитренко, который, по решению суда в феврале, находится под домашним арестом. По этим двум подозреваемых возбуждено уголовное производство по ст.347 (умышленное повреждение имущества журналиста) УК.

30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль , принадлежащий Терещук. Она исключила бытовые версии случившегося.

6 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в поджоге.

11 февраля СБУ заявила, что установила личность заказчика.

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