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Подозреваемому в сепаратизме заммэру Славянска продлили арест

Подозреваемому в сепаратизме заммэру Славянска продлили арест - Фото
Виктор Воропаев
28.02.2020, 11:01

Суд продлил домашний арест Виктору Воропаеву до 26 апреля

Славянский горрайонный суд продлил домашний арест заместителю мэра Славянска Виктору Воропаеву. Об этом сообщает местное издание Деловой Славянск.

"Представители защиты не согласились с залогом, предложенным представителем обвинения в размере в 300 прожиточных минимумов и подали ходатайство об опросе свидетелей, которые присутствовали на сессии в апреле 2014 года и готовы добровольно свидетельствовать на процессе", - отмечается в сообщении.

По результатам судебного заседания суд продлил домашний арест для Воропаева до 26 апреля. Он должен по первому требованию являться в суд в назначенное время, не покидать место проживания без разрешения прокурора или суда, удерживаться от общения со свидетелями.

Следующее судебное заседание состоится 10 марта в 11:00.

  • 26 ноября Служба безопасности Украины ему объявила подозрение по ч.1 и 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1. ст258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

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Арина Толина
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