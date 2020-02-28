Подозреваемому в сепаратизме заммэру Славянска продлили арест

Виктор Воропаев

Славянский горрайонный суд продлил домашний арест заместителю мэра Славянска Виктору Воропаеву. Об этом сообщает местное издание Деловой Славянск.



"Представители защиты не согласились с залогом, предложенным представителем обвинения в размере в 300 прожиточных минимумов и подали ходатайство об опросе свидетелей, которые присутствовали на сессии в апреле 2014 года и готовы добровольно свидетельствовать на процессе", - отмечается в сообщении.

По результатам судебного заседания суд продлил домашний арест для Воропаева до 26 апреля. Он должен по первому требованию являться в суд в назначенное время, не покидать место проживания без разрешения прокурора или суда, удерживаться от общения со свидетелями.

Следующее судебное заседание состоится 10 марта в 11:00.

Служба безопасности Украины ему объявила подозрение по ч.1 и 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1. ст258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). 26 ноября

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