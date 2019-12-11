Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пожар в Одессе. Опознали еще одну жертву

Пожар в Одессе. Опознали еще одну жертву - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
11.12.2019, 13:51

Погибшая - Наталья Третьякова, завотделением правового направления колледжа

Сегодня опознали еще одну жертву смертельного пожара - 48-летнего преподавателя Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталью Третьякову. Об этом сообщает Думская.

В горсовете уточнили, что женщину опознали родственники.

Читайте также: Спасала студентов и погибла. В Одессе похоронили преподавателя

Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.

С Третьяковой опознаны пять погибших при пожаре, по другим жертвам - пока нет подтверждения личностей.

"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", - сообщили в мэрии.

  • 10 декабря полиция сообщила о подозрении директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в результате пожара погибли 12 человек.

Читайте также: "Увидела дым и заперла дверь". Кому объявят подозрения за Одессу

Напишите нам
одесса пожар наталья третьякова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 