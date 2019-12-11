Пожар в Одессе. Опознали еще одну жертву

Сегодня опознали еще одну жертву смертельного пожара - 48-летнего преподавателя Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталью Третьякову. Об этом сообщает Думская.
В горсовете уточнили, что женщину опознали родственники.
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Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.
С Третьяковой опознаны пять погибших при пожаре, по другим жертвам - пока нет подтверждения личностей.
"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", - сообщили в мэрии.
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