Пожар в Одессе: спасатели нашли тела еще двоих погибших

На месте пожара в Одессе (Фото: ГСЧС в Одесской области)

На месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, число жертв возросло до семи. Об этом на месте происшествия сообщил замначальника областного управления ГСНС Александр Крицкий, передает hromadske.

"Комментарии относительно пола, личностей нельзя сказать, поскольку оперативно-следственные действия продолжаются", - сказал он.

Крицкий добавил, что конструкции здания нестабильны, в некоторых местах спасатели намеренно провоцируют обвалы, чтобы обеспечить разборку конструкций на нижних этажах.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога.

6 декабря спасатели заявили , что надежды найти выживших под завалами нет.

LIGA.net ведет хронику пожара.