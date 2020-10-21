Пожар в центре Харькова: взрывы пиротехники, два человека ранены – видео

По информации спикера ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, предварительная причина возгорания – халатность при проведении ремонтных работ

В Харькове в доме, который находится по адресу ул. Кравцова, 9, произошел пожар – сообщается, что на месте возгорания находился склад пиротехники и фейерверков. Об этом пишет Суспільне.

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Предварительно двое людей получили ожоги, сообщает издание.

В пресс-службе ГСЧС Харьковской области в комментарии LIGA.net сообщили, что на месте пожара были слышны взрывы – туда уже отправили три автоцистерны и одна автолестница.

По информации спикера ГСЧС Игоря Лупандина, предварительная причина возгорания – халатность при проведении ремонтных работ в помещении.

Пожар уже устранили, отметил Лупандин.

2 сентября в Харьковской области начались пожары. Их тушили четыре дня.

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Станислав Стороженко

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