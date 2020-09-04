Пожары в Луганской и Харьковской областях: ситуация на утро 4 сентября – фото, видео

На территории Харьковской и Луганской областей вторые сутки подряд борются с пожарами, на утро 4 сентября открытых очагов огня нет. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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По состоянию на 07:00 утра 4 сентября в районе села Горобьевка Двуречанского района Харьковской области 479 человек тушат отдельные очаги тления подстилки и остатки древесины в контролируемом периметре. Привлечено 78 единиц техники. Два пожарных самолета и вертолета сбросили уже 254 тонны воды.

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За двое суток огонь прошел площадь в 500 га (100 га верхового пожара), уничтожив 22 жилых дома. Отселили 33 человек, один человек обратился за медпомощью.

В Луганской области на 07:00 продолжают тушить три очага загораний сухой травы и леса в двух районах: Новойайдарском (у сел Лобачево, Лопаскино) и Станично-Луганском (Болотенное). Открытого огня нет ­­– тушат лесную подстилку и остатки древесины.

К ликвидации пожаров привлекли 404 человек (в том числе из ГСЧС соседних областей) и 73 единицы техники. Координируют работу по ликвидации пожаров вместе с военными – командованием Операции объединенных сил.

Пожары в Харьковской и Луганской области начались 2 сентября. На Донбассе к ликвидации возгораний привлекли военных, один из них погиб

, что причиной пожаров на Донбассе стал умышленный поджог. Вчера штаб Операции объединенных сио сообщил

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