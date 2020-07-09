Пожары в Луганской области признали ЧС регионального уровня: видео
Специалисты отметили, что угрозы распространения огня уже нет
Лесные пожары в Луганской области предварительно классифицировали как чрезвычайная ситуация регионального уровня. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ведомства.
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"Пожары на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, которые бушевали 6 и 7 июля, предварительно классифицировали как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков ЧС государственного уровня", - отметил Гайдай.
Начальник областного управления ГСЧС Михаил Пшик подчеркнул, что реальной угрозы распространения пожара нет.
По последним данным, пожар уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов.
Оказана помощь 43 пострадавшим, госпитализировали в больницы 14 местных жителей, пять человек погибли.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что президент Владимир Зеленский принял решение об использовании авиации при тушении пожара.
- 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.
- Полиция рассматривает три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог
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